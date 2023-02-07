Мексика отказывается содержать нелегалов, которых выдворили из США

Мехико, 7 февраля. Министерство иностранных дел Мексики заявило, что выступает против возможного возобновления иммиграционной политики США, известной как «Оставайся в Мексике». Данная программа требует, чтобы лица, ищущие убежища в Соединенных штатах, ждали вердикта пограничных служб на территории Мексики.
Администрация Байдена стремилась отменить политику высылки мигрантов на южную границу, которую ввел экс-президент Дональд Трамп. Но штаты Техас и Миссури подали иск, чтобы сохранить программу , и в декабре 2022 гола Верховный суд приостановил попытку отмены политики, заявив, что министерство внутренней безопасности не смогло объяснить, почему программа неэффективна и должна быть ликвидирована.
Министерство иностранных дел Мексики не сообщило о причинах своего несогласия. Если позиция Мехико останется неизменной, то американским чиновникам придется рассмотреть другие варианты высылки из страны мигрантов.
В ходе реализации программы «Оставайся в Мексике» при Трампе около 74 тысяч мигрантов были выдворены с территории страны. За время президентства Байдена благодаря этой программе высланы только 7,5 тысячи человек.
Последние годы США сталкиваются с рекордными темпами миграции из стран Южной и Центральной Америки, чем способствовали обещания администрации Байдена изменить правила миграции в США.
С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границы, ожидая отмены «Статьи 42», закона, позволяющего не пропускать в США людей из эпидемиологически опасных регионов. Губернаторы южных штатов, столкнувшись с необходимостью самостоятельно разбираться с проблемами миллионов нелегалов, организовали отправку мигрантов в другие регионы. Количество незаконных пересечений границы США и Мексики в декабре 2022 года достигло 250 тысяч случаев и установило исторический рекорд.