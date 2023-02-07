Мексика отказывается содержать нелегалов, которых выдворили из США

С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границы, ожидая отмены «Статьи 42», закона, позволяющего не пропускать в США людей из эпидемиологически опасных регионов. Губернаторы южных штатов, столкнувшись с необходимостью самостоятельно разбираться с проблемами миллионов нелегалов, организовали отправку мигрантов в другие регионы. Количество незаконных пересечений границы США и Мексики в декабре 2022 года достигло 250 тысяч случаев и установило исторический рекорд.