Политолог Дубовик: Инцидент с аэростатом вряд ли изменит стратегическое противостояние США и Китая

После этого в МИД Китая обвинили Вашингтон в «чрезмерной реакции и нарушении международной практики». Воздушный шар, по словам китайских дипломатов, был предназначен для метеорологических исследований, но США упорно настаивают на его шпионской миссии. В итоге ситуация с воздушным шаром привела к напряжению и без того непростых отношений между США и КНР. А также стала причиной отмены визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченного на 5-6 февраля.