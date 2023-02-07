Политолог Дубовик: Инцидент с аэростатом вряд ли изменит стратегическое противостояние США и Китая

В украинском информполе продолжают активно обсуждать инцидент с китайским воздушным шаром, вызвавший новый виток напряжения между двумя державами. Как заявил эксперт-международник Владимир Дубовик, сбитие американцами китайского аэростата в Пекине восприняли с раздражением, но в стратегическом плане он не поменяет отношения двух держав.
Напомним, 5 февраля американские военные сбили пролетевший над территорией США китайский аэростат, который в Пентагоне назвали «воздушным шаром-шпионом». Высокий чиновник Пентагона сообщил журналистам, что воздушный шар был сбит над восточным побережьем США единственной ракетой, выпущенной истребителем F-22 Raptor, который взлетел с военно-воздушной базы Лэнгли в штате Вирджиния.
После этого в МИД Китая обвинили Вашингтон в «чрезмерной реакции и нарушении международной практики». Воздушный шар, по словам китайских дипломатов, был предназначен для метеорологических исследований, но США упорно настаивают на его шпионской миссии. В итоге ситуация с воздушным шаром привела к напряжению и без того непростых отношений между США и КНР. А также стала причиной отмены визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченного на 5-6 февраля.
В эти дни в американской и китайской прессе выходят взаимообвиняющие статьи в ракурсе военной спецоперации РФ на Украине. КНР прямо обвиняет Штаты в поддержке Украины вооружениями, со стороны США звучат обвинения в адрес Китая в якобы «поддержке России технологиями». По мнению политологов, полет шпионского летательного аппарата над США могли инициировать противники нормализации отношений с Вашингтоном, то есть, «ястребы» в китайской правящей элите.
Споры разгорелись и вокруг остатков самого аэростата. В Пекине настаивают на возвращении обломков сбитого над США воздушного шара.
«Этот аэростат не принадлежит США, он принадлежит КНР. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы», — сказала спикер МИД Китая Мао Нин.
Однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уже заявил, что США не станут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата.
«Америка планирует изучить обломки аэростата, поскольку это потрясающая возможность лучше понять его возможности», — сообщил он.
Как заявил политолог, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, полет аэростата над США резко повысил напряженность в отношениях между двумя странами.
«В последнее время в отношениях США и КНР, особенно со стороны Пекина, были заметные попытки несколько снизить градус напряжения, лучше контролировать возможность эскалации. Но полет аэростата над США вновь привел к повышению напряженности. Возникает вопрос — кто именно в Пекине санкционировал полет этого летательного аппарата? По одной из версий, в Пекине есть немало противников нормализации отношений с Вашингтоном, за этим может стоять «ястребиное» крыло китайских политиков», — указал Дубовик.
Эксперт обратил внимание, что первые заявления Пекина по поводу аэростата носили извинительный характер.
«Но после того, как американцы сбили аэростат, тональность заявлений Китая стала намного более жесткой. Хотя Вашингтон заранее предупреждал о том, что, скорее всего, собьет этот аппарат. Что касается США, то там постарались максимально политизировать эту ситуацию. Республиканцы в Конгрессе жестко раскритиковали администрацию Байдена за то, что аэростат не был сбит значительно раньше, и ему позволили пролететь над всей территорией США. Как следствие, этот инцидент усилил напряжение еще и между американскими военными и президентом», — напомнил Дубовик.
По мнению аналитика, в перспективе этот эпизод никак не изменит стратегические отношения между США и КНР.
«Вашингтон и Пекин и так воспринимают друг друга, как оппоненты и конкуренты за лидерство в международной политике. Плюс, в Пекине резко негативно восприняли недавнее решение Пентагона расширить военное присутствие США на Филиппинах, а также визит туда министра обороны США Ллойда Остина. При этом необходимость контроля над уровнем напряженности, недопущения резкого ухудшения отношений осознается как в Пекине, так и в Вашингтоне», — считает Владимир Дубовик.
Добавляет остроты в отношения США и КНР информация о том, что Китай, с высокой вероятностью, поставляет в Россию товары, которые могут быть использованы в военной сфере, указал он.
«Сегодня Вашингтон рассматривает отношения со многими странами через призму их подхода к спецоперации РФ на Украине. Пока, судя по всему, явных доказательств масштабных поставок из Китая в Россию нет. Но США наверняка будут и дальше внимательно следить за этим процессом. При этом позиция официальных ведомств КНР, а также китайской пропаганды, которая поддерживает Россию и осуждает Запад, вряд ли изменится после инцидента с аэростатом. Кроме того, в США не исключают возможного нападения КНР на Тайвань с целью его присоединения. Поэтому для Запада важно на примере России показать, почему Пекину не стоит этого делать. В целом, в Америке считают, что Китай после начала российской спецоперации, длящейся уже почти год, внимательно смотрит на реакцию коллективного Запада на эту ситуацию. В зависимости от его реакций, в Пекине и будет принято решение по Тайваню», — считает Владимир Дубовик.
Напомним, как сообщила 7 декабря китайская Global Times, в случае, если США разместят свои ракеты в Японии, от Китая может последовать «стратегический ответ». По словам китайских военных аналитиков, размещение Америкой ракет в Японии будет означать, что Вашингтон фактически планирует военную интервенцию. Ранее телеканал Fox News сообщал, что США «рискуют столкнуться с некоторыми помехами в случае, если решат противостоять Китаю на Тайване».