Delfi: литовцы столкнулись с подорожанием электричества из-за либерализации поставок

Причем люди вынуждены больше платить в том числе и за освещение в подъездах многоквартирных домов. Так, у жителя Вильнюса в марте прошлого года уходило по этой статье расходов 7,48 евро, а уже в декабре эта цифра взлетела до 21,29 евро.