Delfi: литовцы столкнулись с подорожанием электричества из-за либерализации поставок

Граждане Литвы столкнулись с заметным подъемом цен на электричество из-за либерализации рынка электроэнергии. Оно подорожало более чем втрое, пишет Delfi.
Причем люди вынуждены больше платить в том числе и за освещение в подъездах многоквартирных домов. Так, у жителя Вильнюса в марте прошлого года уходило по этой статье расходов 7,48 евро, а уже в декабре эта цифра взлетела до 21,29 евро.
Жилтоварищества и администраторы домов попали в третий этап либерализации, следовательно, получают электричество через компанию Ignitis, указал источник.
В компании говорят, что высокие счета связаны с двумя временными зонами: дневной и ночной. Дневной при этом выше. Касательно дороговизны электричества у фирмы Ignitis минэнерго страны заявило о сборе необходимых сведений и планах корректировки законодательной базы.