«Расистская сущность»: Лавров жестко осадил Борреля после его слов про Африку и Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать свою расистскую сущность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
До этого начальник внешнеполитической службы ЕС назвал Мали и Эритрею «легкими» странами для Москвы, а также обвинил Россию в «распространении лжи» по Африке. Сергей Лавров в свою очередь жестко осадил дипломата и напомнил про его расистские взгляды.
«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — сказал Лавров во время пресс-конференции после встречи с коллегой из Мали.
Ранее сообщалось, что глава МИД России призвал бывшие метрополии задуматься об изменениях в мире.