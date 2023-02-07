«Расистская сущность»: Лавров жестко осадил Борреля после его слов про Африку и Россию

До этого начальник внешнеполитической службы ЕС назвал Мали и Эритрею «легкими» странами для Москвы, а также обвинил Россию в «распространении лжи» по Африке. Сергей Лавров в свою очередь жестко осадил дипломата и напомнил про его расистские взгляды.