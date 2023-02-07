Житель Твери потерял свыше миллиона рублей при попытке заказать в интернете интим

Тверские оперативники установили мошенника и совместно с коллегами из Саратовской области задержали и доставили в Тверь 20-летнего уроженца этого региона. Дома у афериста правоохранители изъяли две банковские карты и четыре мобильника. В настоящее время на преступника завели уголовное дело, и он заключен под стражу, сообщили в ведомстве.