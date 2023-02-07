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Житель Твери потерял свыше миллиона рублей при попытке заказать в интернете интим

Происшествия
Житель Твери потерял свыше миллиона рублей при попытке заказать в интернете интим

Крупную сумму денег потерял житель Твери после того, как сделал в интернете заказ интимных услуг. В результате с недополученными услугами пришлось разбираться полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Как пишет сайт Afanasy.biz, на одном из интернет-порталов тверитянин выбрал объявление о предоставлении интимных услуг. На связь с пользователем вышел неизвестный, предъявивший реквизиты для оплаты труда. После перечисления денег заказчику вместо желаемого стали приходить по телефону угрозы в отношении себя и своей семьи.

Потеряв всякий интерес к интиму, запуганный клиент начал переводить средства на указанные ему счета. Всего мужчина перевел 1 016 083 рубля. Затем он обратился в полицию.

Тверские оперативники установили мошенника и совместно с коллегами из Саратовской области задержали и доставили в Тверь 20-летнего уроженца этого региона. Дома у афериста правоохранители изъяли две банковские карты и четыре мобильника. В настоящее время на преступника завели уголовное дело, и он заключен под стражу, сообщили в ведомстве.
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