Житель Твери потерял свыше миллиона рублей при попытке заказать в интернете интим

Крупную сумму денег потерял житель Твери после того, как сделал в интернете заказ интимных услуг. В результате с недополученными услугами пришлось разбираться полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Как пишет сайт Afanasy.biz, на одном из интернет-порталов тверитянин выбрал объявление о предоставлении интимных услуг. На связь с пользователем вышел неизвестный, предъявивший реквизиты для оплаты труда. После перечисления денег заказчику вместо желаемого стали приходить по телефону угрозы в отношении себя и своей семьи.
Потеряв всякий интерес к интиму, запуганный клиент начал переводить средства на указанные ему счета. Всего мужчина перевел 1 016 083 рубля. Затем он обратился в полицию.
Тверские оперативники установили мошенника и совместно с коллегами из Саратовской области задержали и доставили в Тверь 20-летнего уроженца этого региона. Дома у афериста правоохранители изъяли две банковские карты и четыре мобильника. В настоящее время на преступника завели уголовное дело, и он заключен под стражу, сообщили в ведомстве.