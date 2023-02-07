Стали известны подробности уничтожения штурмовика Су-25 ВСУ под Краматорском

Причиной уничтожения штурмовика Су-25 ВСУ в окрестностях Краматорска стала некомпетентность пилотировавшего самолет пилота, который не знал о средствах поражения, которые находятся в арсенале российских истребителей.
Пилот, который шел в паре со сбитым украинским летчиком сообщил, что они видели на своих радарах российский истребитель, но думали, что находятся вне зоны досягаемости его средств поражения. Сообщается, что штурмовик Су-25 ВСУ был сбит ракетой Р-37, которая способна поражать цели на расстоянии свыше 300 км.