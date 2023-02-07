Центробанк РФ установил официальные курсы доллара, евро и юаня на 8 февраля

Центробанк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 8 февраля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Цена на американский доллар на завтра составляет 70,89 рубля, что на 0,29 рубля больше прошлого показателя. Китайский юань тоже подорожал и с завтрашнего дня продается по 10,43 рубля.
Стоимость единой европейской валюты в свою очередь незначительно упала, всего на 0,13 рубля. Банк России обновил официальный курс евро до 75,91 рубля.
Центробанк РФ устанавливает официальные курсы зарубежных валют к рублю в будни, согласно рыночным курсам на момент закрытия торгов на Московской бирже.