The Hill: Путин превратил в парадокс военную помощь Украине со стороны США

США проводят не только агрессивную, но и противоречивую политику в отношении России и Китая, отметил обозреватель Харлан Уллман в статье для издания The Hill. Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией». Вашингтон хочет добиться «военного поражения» Москвы, но при этом не хочет вступать в конфликт с российской армией и пренебрегает колоссальными потерями ВСУ, отметил аналитик.