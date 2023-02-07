The Hill: Путин превратил в парадокс военную помощь Украине со стороны США

Вашингтон декларирует активное продолжение военной поддержки Киева, однако жесткая и решительная позиция российского лидера Владимира Путина сделала американскую военную помощь Украине набором парадоксов. Об этом сообщил аналитик Харлан Уллман.
США проводят не только агрессивную, но и противоречивую политику в отношении России и Китая, отметил обозреватель Харлан Уллман в статье для издания The Hill. Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией». Вашингтон хочет добиться «военного поражения» Москвы, но при этом не хочет вступать в конфликт с российской армией и пренебрегает колоссальными потерями ВСУ, отметил аналитик.
«Президент России Владимир Путин не проявляет никаких признаков смягчения…. Американская стратегия в отношении России и Китая остается смесью противоречий, дилемм и парадоксов», — уточнил Уллман.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил о растущей вовлеченности США и НАТО в острую фазу украинского кризиса и попытках Запада принудить киевский режим к нанесению ударов по российской территории, об этом сообщал телеканал «360».