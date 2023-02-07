Депутат Госдумы Бичаев назвал способ убедить чиновников не уезжать на отдых за рубеж

Необходимо повышать конкуренцию между курортами России для снижения стоимости отдыха. Об этом заявил ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.
Собеседник оценил активно обсуждаемую в Сети инициативу о запрете чиновникам выезжать в отпуск за рубеж и отдыхать там на широкую ногу в период проведения спецоперации.
«У нас есть четыре субъекта, на территории которых введено военное положение. Как минимум, чиновники, работающие там, связанные с обороной, действительно должны проходить через определенные процессы при выезде за границу, безусловно», — прокомментировал депутат Госдумы.
Артем Бичаев также оценил точку зрения о том, что демонстрируемая госслужащими любовь к роскоши может привести к расколу в обществе.
«Давайте быть честными, мы же не ради хайпа все это говорим, нужно смотреть шире. Если человек действительно заработал эти деньги, с декларацией у него все в порядке, за ним следят надзорные органы, то какие вопросы к этому человеку, есть смотреть с точки закона. Моральная сторона, наверное, другая. Я почти семь месяцев прожил в зоне проведения СВО, но при этом я не клею ярлыки ни на кого», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он поделился своей версией того, почему чиновники могут предпочитать отдыху на Родине поездки за границу.
«Это палка о двух концах. Нужно посмотреть стоимость отдыха на российских курортах. Многие люди и были бы рады провести там отдых, но в связи с загруженностью этих мест и часто высокой стоимостью не у всех есть такая возможность. Давайте говорить честно, мы видим эти цены и об этом забывать нельзя. Правительство должно создавать дополнительные места для отдыха, чтобы повышалась конкуренция и снижалась стоимость пребывания там», — подытожил народный избранник.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн на протяжении нескольких дней хранит молчание в ответ на обращения ФАН. Парламентарий не делится мнением об инициативе предпринимателя Евгения Пригожина по запрету чиновникам выезда за границу в период СВО.