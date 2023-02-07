В Госдуме предложили законопроекты для интеграции новых территорий

В Государственной думе единым блоком рассмотрели законопроекты, направленные на социальную интеграцию новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Подробнее — в материале ФАН.
Внесенные инициативы коснулись особого порядка установления среднего прожиточного минимума, пенсионного обеспечения в новых регионах, включении новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования и регулирования здравоохранения.
Предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер будут использовать при расчете объема помощи нуждающимися семьям, а также единое пособие, введенное с 1 января 2023 года.
Также с 1 марта жителям новых регионов будут устанавливать выплату пенсий и социальных пособий в соответствии с российским законодательством. Если же человек не сможет подтвердить свой заработок и стаж работы, то этим займутся специальные межведомственные комиссии.
На законодательном уровне учреждены процедуры включения новых субъектов и в систему обязательного социального страхования. Документом определены правила назначения пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не были предусмотрены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Жители новых регионов в соответствии с российским законодательством смогут получать компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.
Депутаты Государственной думы также прописали и регулирование здравоохранения на новых территориях. Речь идет о признании квалификаций и лицензий, полученных медиками и фармацевтами указанных территорий до вхождения их в состав РФ. Кроме того, в соответствии с поправками, до конца 2025 года медицинская помощь в четырех новых субъектах РФ может оказываться без учета клинических рекомендаций.
Депутат Государственной думы Владимир Сипягин в беседе с ФАН заявил, что такие законопроекты важны и нужны:
— Это граждане нашей страны и они должны иметь и получать ту социальную поддержку, которую имеют все остальные жители нашей страны. Людям, живущим в непростых условиях важно понимать, что каждый гражданин России находится под опекой государства. Все эти виды поддержки помогут им преодолеть непростую материальную ситуацию и, соответственно, будут предоставляться в полном объеме и вовремя.