В Госдуме предложили законопроекты для интеграции новых территорий

Депутаты Государственной думы также прописали и регулирование здравоохранения на новых территориях. Речь идет о признании квалификаций и лицензий, полученных медиками и фармацевтами указанных территорий до вхождения их в состав РФ. Кроме того, в соответствии с поправками, до конца 2025 года медицинская помощь в четырех новых субъектах РФ может оказываться без учета клинических рекомендаций.