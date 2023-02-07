Россиян предупредили о вреде сваренного в пакетиках риса

Рис необходимо правильно варить, чтобы блюдо сохраняло весь запас полезных микроэлементов и оставалось вкусным.
Многие люди предпочитают покупать рис в пакетиках, так как его проще варить. Однако от такой практики лучше отказаться, так как этот вид продукта почти полностью лишен витаминов, минералов и клетчатки. Не стоит также забывать и о вреде пластика, из которого выполнены пакеты для варки, передает Infox.
Здоровым людям лучше всего отдавать предпочтение коричневому рису, так как последний способствует профилактике целого ряда заболеваний, одним из которых является рак толстой кишки. Коричневый рис готовится гораздо дольше белого. Варить его следует на медленном огне, не перемешивая. Цельнозерновой рис необходимо мыть перед приготовлением и добавлять больше воды, чем обычно.