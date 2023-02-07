Россиян предупредили о вреде сваренного в пакетиках риса

Многие люди предпочитают покупать рис в пакетиках, так как его проще варить. Однако от такой практики лучше отказаться, так как этот вид продукта почти полностью лишен витаминов, минералов и клетчатки. Не стоит также забывать и о вреде пластика, из которого выполнены пакеты для варки, передает Infox.