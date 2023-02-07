Минобороны Бразилии отчиталось об успешном затоплении бразильского авианосца «Сан-Паулу».

Более 600 тонн асбеста были похоронены вместе с кораблем на дне Атлантического океана.
Минобороны Бразилии отчиталось об успешном затоплении бразильского же авианосца «Сан-Паулу». Более 600 тонн асбеста были похоронены вместе с кораблем на дне Атлантического океана.
«Клемансо» и «Фош»
3 февраля бразильские военные моряки в районе Атлантического океана, расположенном в 350 км от бразильского побережья и в пределах исключительной экономической зоны Бразилии, на глубине порядка 5 тыс. метров затопили São Paulo — единственный авианосец ВМС Бразилии. О чем, как об успешно выполненной боевой задаче, не преминуло тут же гордо отчитаться Минобороны Бразилии.
Для человека непосвященного, ситуация, когда ВМС топят собственный же авианосец, может выглядеть достаточно абсурдно. Что ж, давайте разберемся в том, почему бразильцам пришлось открывать кингстоны на своем «Сан-Паулу».
Началась эта история отнюдь не в Бразилии, а во Франции.
В начале 50-х годов, в США и Великобритании разрабатывались ударные авианесущие корабли, палубная авиация которых была представлена уже реактивными машинами, которые к тому же имели возможность нести ядерные бомбы. На этом фоне французские ВМС, «донашивавшие» после окончания Второй мировой авианосцы б/у с поршневыми самолетами, переданные Франции американцами и англичанами, чувствовали себя откровенно ущемленными. Поэтому неудивительно, что французские адмиралы мечтали о разработке и постройке для ВМС Франции новых авианосцев, рассчитанных на использование реактивных самолетов. Первоначально командование ВМС настаивало на необходимости закладки не менее шести таких кораблей. Однако финансы в этот момент у Парижа, что называется, «пели романсы», так что адмиралам пришлось поумерить свои амбиции. В конце концов, вместо шести была согласована закладка в Бресте всего двух новых авианесущих единиц. Эти достаточно крупные корабли, классифицированные как многоцелевые авианосцы и имевшие стандартное водоизмещение по 32 800 тонн каждый, получили названия Clemenceau (бортовой номер «R 98») и Foch (бортовой номер «R 99»). «Девяносто восьмой» вступил в строй в 1961 году, а «девяносто девятый» — в 1963-м.
Первоначально французские авианосцы типа «Клемансо» несли реактивные истребители-бомбардировщики Dassault Étendard IV и поршневые «противолодочники» Bréguet 1050 Alizé. Позже им на смену пришли закупленные у американцев реактивные истребители Vought F-8 Crusader , компанию которым составили разработанные во Франции реактивные штурмовики Dassault-Breguet Super Étendard, способные использовать ракеты и бомбы с ядерной боевой частью.
На протяжении более чем трех десятилетий авианосцы типа «Клемансо» являлись наиболее мощными кораблями ВМС Франции и несли активную службу, неоднократно модернизируясь. Они оказывали воздушную поддержку французским миротворцам во время гражданской войны в Ливии, патрулировали в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, транспортировали вертолеты во время операции «Буря в пустыне», а также поддерживали своими самолетами силы ООН на территории распадающейся Югославии.
Всем было понятно, что «Клемансо» и «Фош» не вечны. Поэтому еще в 1980 году французы приняли решение им на смену построить пару новых и более крупных авианосцев, которые впервые в истории Франции должны были стать атомными. Первый из них - Charles de Gaulle (бортовой номер «R 91») – был заложен в 1989-м. Вскоре планировалась заложить и второй французский атомный авианосец, но… Но тут внезапно выяснилось, что стоимость постройки «Шарля де Голля» уже подскочила на 20% по сравнению с расчетной. В ситуации «денег нет, но вы держитесь» французским адмиралам пришлось отказаться от надежд на постройку «систершипа» «R 91».
600 тонн асбеста
Ко второй половине 90-х ресурс авианосцев типа «Клемансо» оказался близок к исчерпанию, что заставило ВМС Франции задуматься о дальнейшей судьбе этих кораблей. В принципе, можно было вложиться в капремонт и очередную модернизацию «R 98» и «R 99». Это позволило бы их сохранить в строю еще лет на 5, а то и больше. Однако в этот момент «на руках» у французских адмиралов продолжал оставаться все еще недостроенный «Шарль де Голль», чей ввод в строй поглощал колоссальные средства. В ситуации выбора между капремонтом авианосцев типа «Клемансо» и достройкой атомного «R 91» ВМС Франции предпочли второе, тем самым подписав приговор «R 98» и «R 99».
Построенный первым и, соответственно, более изношенный, «Клемансо» в октябре 1997 года был отправлен в отстой. Первоначально Париж не покидала надежда продать свой авианосец-ветеран какому-либо иностранному государству. К 2005 году стало понятно, что сбагрить за границу все больше покрывающийся ржавчиной «Клемансо» по цене боеспособного корабля не получается. Это вынудило французскую сторону согласиться на отправку старого авианосца в индийский Аланг для последующей разделки корабля на металлолом.
31 декабря 2005-го началась буксировка «Клемансо» из Тулона в Аланг, после чего произошло неожиданное. В «Гринписе» и других экологических организациях вспомнили, что авианосцы типа «Клемансо» строились в те времена, когда никто не заботился об экологичности строительных материалов. Соответственно, внутри «R 98» и «R 99» в больших количествах находились асбест и полихлорированные бифенилы, при неправильной утилизации кораблей способные нанести существенный вред здоровью людей и окружающей среде. В ответ на алармистские публикации экологов, Верховный Суд Индии запретил вход «Клемансо» в индийские воды, а египетские власти объявили, что не пропустят списанный авианосец из Средиземного моря в Красное через Суэцкий канал. После долгих мытарств, французам удалось пристроить «Клемансо» в феврале 2009 года на одну из британских верфей, где к концу 2010-го авианосец наконец-то разобрали.
«Фоша» ожидала иная участь. «R 99» продержался в составе ВМС Франции до 2000 года, когда с большой помпой французам удалось-таки ввести в строй «Шарля де Голля». Правда, впоследствии на атомном авианосце всплыла масса конструктивных «косяков», вынудивших «R 91» больше времени проводить в ремонте, а не в море. Но это уже для французских адмиралов было не критично. Ведь формально у ВМС Франции новый авианосец все же имелся, а значит «старичка» «Фоша» можно было отправить на покой. В смысле – выставить на продажу за рубеж, а если с продажей не взлетит, то корабль с чистой совестью можно было окончательно списать и отправить на утилизацию. К счастью для «Фоша», в этот момент на старый французский авианосец положили глаз бразильцы, как раз подыскивавшие замену для своего еще более старого авианосца Minas Gerais (бортовой номер «A 11»).
Покупка еще вполне себе бодро рассекающего волны «Фоша», способного нести реактивные самолеты, явно обошлась бы ВМС Бразилии дешевле, чем проектирование и постройка абсолютно нового авианесущего корабля. Словом, сделка состоялась и «Фош» отправился в Бразилию, где получил название São Paulo и новый бортовой номер «A 12». Проблему авиагруппы для своего приобретения бразильцы тоже решили, купив у Кувейта за 70 миллионов долларов 23 подержанных палубных штурмовика американского производства Douglas A-4 Skyhawk.
Вплоть до 2017 года «Сан-Паулу» считался красой и гордостью бразильских ВМС, хотя почтенный возраст авианосца на исправности корабельных систем не мог не сказываться. Поломки на «A 12» случались перманентно. Дважды – в 2005-м и 2012-м – они приводили к серьезным пожарам. Так или иначе, но в 2017 году продолжать тратить более, чем серьезные суммы на поддержание боеспособности «Сан-Паулу» было сочтено не рациональным. К тому же, еще остававшиеся в строю экс-кувейтские «Скайхоки», уже едва не рассыпались в полете... В общем, «Сан-Паулу» решено было списать. Энтузиасты из числа ветеранов экипажа авианосца попытались было «пробить» идею о превращении «A 12» в корабль-музей, но из этой затеи ничего не получилось, так как ни одна бразильская организация оказалась не готова финансировать «омузеивание» 32 800-тонной посудины и ее последующее обслуживание.
22 ноября 2018 года авианосец был официально выведен из состава ВМС Бразилии и в марте 2021 года продан за 1,9 миллионов долларов на металлолом турецкой компании Sok. 4 августа 2022 года «Сан-Паулу» покинул Рио-де-Жанейро и отправился в Турцию на разборку, после чего… Да, вы правильно угадали – турецкие власти вспомнили про имевшиеся на авианосцах типа «Клемансо» асбест (более 600 тонн) и полихлорированные бифенилы.
Турецкие власти запретила вход «Сан-Паулу» в свои воды. Не дотащив списанный авианосец до Турции, буксир потянул его обратно в Бразилию. Узнав об этом, администрация бразильского штата Пернамбуку тоже решила озаботиться защитой экологии и не разрешила заход «Сан-Паулу» в бразильские порты. Неприкаянный корабль остался болтаться вместе с буксиром вне бразильских территориальных вод в районе Пернамбуко.
Чем дольше «Сан-Паулу» дрейфовал в океане, тем больше становился риск того, что лишенный хода и команды авианосец во время очередного шторма будет выброшен на бразильский берег, где и развалится под ударами волн из-за прогрессирующей коррозии вкупе с усталостью металла. Дожидаться столь печального исхода власти Бразилии не хотели. При этом тратиться на утилизацию авианосца они тоже не собирались. Тем временем компания же Sok, понесшая большие убытки в связи с невозможностью разделки «Сан-Паулу» на металлолом и не желавшая продолжать терять деньги, де-факто, свой ржавый актив просто бросила. В декабре 2022 года право собственности на авианосец перешло к турецкой судоходной компании MSK Maritime Services & Trading, занимавшейся буксировкой «Сан-Паулу».
Новый владелец, откровенно говоря, не совсем представлял, что ему делать с «асбестовозом», так что, после судебных разбирательств, 20 января 2023 года «Сан-Паулу» вновь стал собственностью ВМС Бразилии. Как брошенное и представляющее потенциальную опасность имущество, авианосец решено было затопить в безопасном районе Атлантического океана. Что и было сделано 3 февраля 2023 года. Так что удивительно, но факт – затопление собственного авианосца действительно можно считать вполне успешной операцией бразильских военных. Если, конечно, по прошествии энного количества месяцев или лет, океанские волны не начнут выбрасывать на бразильские берега асбест…