Минобороны Бразилии отчиталось об успешном затоплении бразильского авианосца «Сан-Паулу».

«Фоша» ожидала иная участь. «R 99» продержался в составе ВМС Франции до 2000 года, когда с большой помпой французам удалось-таки ввести в строй «Шарля де Голля». Правда, впоследствии на атомном авианосце всплыла масса конструктивных «косяков», вынудивших «R 91» больше времени проводить в ремонте, а не в море. Но это уже для французских адмиралов было не критично. Ведь формально у ВМС Франции новый авианосец все же имелся, а значит «старичка» «Фоша» можно было отправить на покой. В смысле – выставить на продажу за рубеж, а если с продажей не взлетит, то корабль с чистой совестью можно было окончательно списать и отправить на утилизацию. К счастью для «Фоша», в этот момент на старый французский авианосец положили глаз бразильцы, как раз подыскивавшие замену для своего еще более старого авианосца Minas Gerais (бортовой номер «A 11»).