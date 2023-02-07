Пригожин: для ЧВК «Вагнер» важны не заявления, а принесенная России польза

Для ЧВК «Вагнер» важны не заявления, а польза, которую бойцы приносят своей стране. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Редакция «Правды.ру» обратила внимание, что в Сети появилось заявление о взятии Соледара и Клещеевки силами ВС России. Примечательно, что упоминаний «вагнеровцев», добровольцев или штурмовых отрядов в нем нет. На этом фоне интернет-пользователи обрушились на российское министерство обороны с критикой.
Пригожин в свою очередь дал понять, что бойцам не до изучения подобных сообщений. По мнению бизнесмена, значение имеют лишь реальные дела.
«Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит. Не по словам судят, а по делам. В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит. Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране», — объяснил предприниматель, заявление которого привела пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин оценил сложившуюся в Бахмуте (Артемовске) ситуацию. Он исключил какие-либо отступательные действия со стороны ВСУ. По словам Пригожина, в северных кварталах города солдаты бьются буквально «за каждую улицу».