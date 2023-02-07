Пригожин: для ЧВК «Вагнер» важны не заявления, а принесенная России польза

Редакция «Правды.ру» обратила внимание, что в Сети появилось заявление о взятии Соледара и Клещеевки силами ВС России. Примечательно, что упоминаний «вагнеровцев», добровольцев или штурмовых отрядов в нем нет. На этом фоне интернет-пользователи обрушились на российское министерство обороны с критикой.