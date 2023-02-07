«Больше сотни афтершоков»: сейсмолог Вольфман рассказал об опасности повторных толчков в Турции

В южной части Турции утром 6 февраля произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Первый толчок был магнитудой 7,8, следующий – 7,6. Подземные толчки были настолько мощными, что их ощутили и в приграничной Турции стране – Сирии. Там магнитуда землетрясения составила 6,4.
Последствия природной катастрофы стали весьма трагическими: разрушены десятки жилых домов, памятники культурного наследия, в Турции пострадали 20 тысяч человек, а погибшими насчитано более 3 тысяч. Об этом сообщил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Сирии жертвами землетрясения стало около 1300 человек и погибли более 500 человек.
Повторные толчки или афтершоки продолжаются на территории Сирии и Турции до сих пор. Всего их зафиксировано более 100. Об этом рассказал корреспонденту ФАН директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Вольфман.
«Афтершоки продолжаются до сих пор, я все время отслеживаю в режиме онлайн. Их зафиксировано уже больше сотни и когда они закончатся — очень трудно сказать. Они достаточно сильные, магнитудой 7,7; 7,8 и так далее», – сообщил Вольфман.
Последующие подземные толчки уже не такие сильные, какими были первый и второй. Однако их магнитуда все же обладает внушительной силой и способна вызвать разрушения уцелевших зданий.
«Афтершоки, как правило, слабеют. Но там их много, некоторые очень сильные. Первый толчок европейские агентства оценили в 8 второй в 7, однако, там есть еще и по 5-6. Нужно понимать, что разница между 7 и 8 — это не одна единица, не 15-20%, а это 10 раз. Толчки представляют собой опасность, тем более в таком количестве. Трагический эффект этих событий связан с тем, что они происходят на небольшой глубине (7 км, – прим. ФАН) и в густонаселенном районе. Эта зона называется "анатолийский разлом"», – объяснил собеседник ФАН.
Во вторник, 7 февраля в Тихом океане у Курильских островов также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Юрий Вольфман сообщил, что этот толчок не является афтершоком от турецких.
«Нет, это совершенно другая сейсмическая зона. Она сама по себе работает», – пояснил Вольфман.
Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони рассказал, что литосферные плиты сдвинулись на три метра из-за землетрясения в Турции.