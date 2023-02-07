«Больше сотни афтершоков»: сейсмолог Вольфман рассказал об опасности повторных толчков в Турции

Последствия природной катастрофы стали весьма трагическими: разрушены десятки жилых домов, памятники культурного наследия, в Турции пострадали 20 тысяч человек, а погибшими насчитано более 3 тысяч. Об этом сообщил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Сирии жертвами землетрясения стало около 1300 человек и погибли более 500 человек.