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Власти ЦАР запустили проект по подключению республики к оптоволоконной инфраструктуре

Весь мир
Власти ЦАР запустили проект по подключению республики к оптоволоконной инфраструктуре

Банги, 7 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о подключении страны к оптоволоконной инфраструктуре, в разработке которой принимали участие представители Республики Конго и Камеруна.

Проект обеспечит жителей стабильным и высокоскоростным доступом к сети Интернет. Кроме того, инициатива снизит стоимость тарифов и расширит пользовательскую базу национального сегмента Всемирной паутины.

Глава республики отметил, что сделает все возможное для оснащения государственных и частных учреждений оптоволоконными кабелями. По его словам, они являются одним из важных компонентов для цифровизации и развития информационных технологий в стране.

Ранее власти ЦАР установили первый в государстве биометрический терминал учета рабочего времени в здании правительства. По словам премьер-министра Феликса Молуа, устройство повысит продуктивность административного сектора и обеспечит надлежащую работу госаппарата.
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