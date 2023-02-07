Власти ЦАР запустили проект по подключению республики к оптоволоконной инфраструктуре

Банги, 7 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о подключении страны к оптоволоконной инфраструктуре, в разработке которой принимали участие представители Республики Конго и Камеруна.
Проект обеспечит жителей стабильным и высокоскоростным доступом к сети Интернет. Кроме того, инициатива снизит стоимость тарифов и расширит пользовательскую базу национального сегмента Всемирной паутины.
Глава республики отметил, что сделает все возможное для оснащения государственных и частных учреждений оптоволоконными кабелями. По его словам, они являются одним из важных компонентов для цифровизации и развития информационных технологий в стране.
Ранее власти ЦАР установили первый в государстве биометрический терминал учета рабочего времени в здании правительства. По словам премьер-министра Феликса Молуа, устройство повысит продуктивность административного сектора и обеспечит надлежащую работу госаппарата.