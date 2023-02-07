Сенатор Гумерова сообщила о формировании белого списка научных журналов в России

Белый список отечественных научных журналов сформирован в России, заявила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Перечень включил в себя издания, публикации в которых подтверждают значимость различных достижений. Всего в белом списке оказались более 30 тыс. журналов, передает слова Гумеровой «Парламентская газета».
Оценка результатов научной деятельности, при которой во главу угла ставятся интересы России, является важной задачей. На сегодняшний день она уже обозначена и актуализирована, сообщила сенатор.