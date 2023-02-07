В Химках пятиклассница нанесла сверстнице более 100 ножевых ранений из-за отказа дружить

Конфликт между двумя пятиклассницами лицея в Химках закончился поножовщиной. Согласно одной из версий, девочка пострадала из-за нежелания дружить со сверстницей, сообщил Telegram-канал Mash.
Школьница, которая характеризуется как замкнутый ребенок, хотела подружиться с потерпевшей, но та отказывалась, чем привела одноклассницу в ярость.
Злоумышленница ночью решила расправиться с девочкой. Она даже написала об этом своей подруге, но та не восприняла слова всерьез.
Пятиклассница взяла нож и принесла в школу. Она заманила пострадавшую в туалет и попросила отвернуться, после чего нанесла удар в шею. Злоумышленница продолжала колоть девочку, но ее спугнула старшеклассница. Она оставила на полу окровавленную школьницу и пошла в класс. По предварительным данным, девочка получила более 100 ранений.