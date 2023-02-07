Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почему и надолго ли цены на нефть пошли вверх, рассказал биржевой аналитик Багманов

Экономика
Почему и надолго ли цены на нефть пошли вверх, рассказал биржевой аналитик Багманов

Биржевой аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов поделился с ФАН выводами о причинах роста стоимости барреля нефти на мировых рынках.

«По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ростом на 1,9%, поднялись с отметки 79,60 в район отметки 81,20. Сегодня цены продолжают рост — поднимается на 1,7%, к отметке 82,60. Основным позитивом вчера условно можно назвать ситуацию с землетрясением в Турции, сильнейшим за последние годы, в результате чего пострадали города и, соответственно, из-за этого были приостановлены отгрузки нефти через терминал в Джейхане. На этот терминал поступает нефть из Азербайджана, Ирака для европейских НПЗ. Его мощность оценивается примерно в 1 миллион баррелей в сутки. Пока что работа его приостановлена на три дня, соответственно, это стало сейчас причиной ограничения предложения на рынке», — отметил он.

Вчера же появились сообщения, рассказывает аналитик, что Саудовская Аравия повысила свои отпускные цены на март для потребителей из Европы, США и Азии, что подтверждает: все-таки рынок восстанавливается, особенно азиатский рынок.

Почему и надолго ли цены на нефть пошли вверх, рассказал биржевой аналитик Багманов
«И очень многие сейчас связывают потенциальный рост цен на нефть именно с восстановлением спроса в Китае. По крайней мере, Международное аналитическое агентство говорит, что видит признаки восстановления спроса в Китае. По итогам празднования Нового года по лунному календарю возрос автотрафик, авиатрафик, и, соответственно, по прогнозам агентства, именно Китай возглавит этот тренд по росту спроса на нефть», — поделился информацией эксперт.

С 5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, что тоже может создать проблемы с предложением нефтепродуктов на рынке.

«Это все может сейчас поддержать цены на нефть, поэтому мы ожидаем, что цены продолжат восстанавливаться. На фоне проблем с поставками нефти через Турцию плюс восстановления спроса в Китае мы ждем возврата к отметке 90 до конца февраля», — отметил собеседник ФАН.

В заключение Багманов напомнил, что во вторник, 7 февраля, в центре внимания будет несколько событий. Во-первых, речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он выступит на заседании Экономического клуба в Вашингтоне. Во-вторых, также во вторник будут опубликованы данные по запасам от Американского института нефти.

Ранее ФАН рассказывал, что китайские супертанкеры доставляют российскую нефть на рынок Азии.
Цены на нефть баррель нефти александр багманов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду