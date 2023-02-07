Почему и надолго ли цены на нефть пошли вверх, рассказал биржевой аналитик Багманов

Биржевой аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов поделился с ФАН выводами о причинах роста стоимости барреля нефти на мировых рынках.
«По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ростом на 1,9%, поднялись с отметки 79,60 в район отметки 81,20. Сегодня цены продолжают рост — поднимается на 1,7%, к отметке 82,60. Основным позитивом вчера условно можно назвать ситуацию с землетрясением в Турции, сильнейшим за последние годы, в результате чего пострадали города и, соответственно, из-за этого были приостановлены отгрузки нефти через терминал в Джейхане. На этот терминал поступает нефть из Азербайджана, Ирака для европейских НПЗ. Его мощность оценивается примерно в 1 миллион баррелей в сутки. Пока что работа его приостановлена на три дня, соответственно, это стало сейчас причиной ограничения предложения на рынке», — отметил он.
Вчера же появились сообщения, рассказывает аналитик, что Саудовская Аравия повысила свои отпускные цены на март для потребителей из Европы, США и Азии, что подтверждает: все-таки рынок восстанавливается, особенно азиатский рынок.
«И очень многие сейчас связывают потенциальный рост цен на нефть именно с восстановлением спроса в Китае. По крайней мере, Международное аналитическое агентство говорит, что видит признаки восстановления спроса в Китае. По итогам празднования Нового года по лунному календарю возрос автотрафик, авиатрафик, и, соответственно, по прогнозам агентства, именно Китай возглавит этот тренд по росту спроса на нефть», — поделился информацией эксперт.
С 5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, что тоже может создать проблемы с предложением нефтепродуктов на рынке.
«Это все может сейчас поддержать цены на нефть, поэтому мы ожидаем, что цены продолжат восстанавливаться. На фоне проблем с поставками нефти через Турцию плюс восстановления спроса в Китае мы ждем возврата к отметке 90 до конца февраля», — отметил собеседник ФАН.
В заключение Багманов напомнил, что во вторник, 7 февраля, в центре внимания будет несколько событий. Во-первых, речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он выступит на заседании Экономического клуба в Вашингтоне. Во-вторых, также во вторник будут опубликованы данные по запасам от Американского института нефти.
Ранее ФАН рассказывал, что китайские супертанкеры доставляют российскую нефть на рынок Азии.