Почему и надолго ли цены на нефть пошли вверх, рассказал биржевой аналитик Багманов

В заключение Багманов напомнил, что во вторник, 7 февраля, в центре внимания будет несколько событий. Во-первых, речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он выступит на заседании Экономического клуба в Вашингтоне. Во-вторых, также во вторник будут опубликованы данные по запасам от Американского института нефти.