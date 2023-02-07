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Политик Филиппо допустил начало тотальной войны из-за приглашения Зеленского на саммит ЕС

Политика
Политик Филиппо допустил начало тотальной войны из-за приглашения Зеленского на саммит ЕС

Инициатива украинского президента Владимира Зеленского о посещении саммита Европейского союза подтверждает то, что Киев проигнорировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.

Перед этим генеральный секретарь международной организации отметил, что в сложившейся вокруг Украины ситуации существуют риски дальнейшей эскалации. Гутерреш считает, что этот кризис может перерасти в более масштабную войну.

«Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!» — написал Флориан Филиппо в Twitter.

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель решил пригласить Владимира Зеленского на саммит в Брюссель. Мероприятие будет проходить 9-10 февраля. Позже журналисты из Бельгии сообщили, что глава украинского государства принял приглашение и посетит саммит ЕС.

Ранее стало известно, что Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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