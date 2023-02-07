Власти Геленджика отменят занятия в школах из-за разбушевавшейся стихии

Не исключено, что на фоне общественного резонанса Новороссийск вслед за Геленджиком отменит занятия в школах. В настоящее время в Геленджике без электроэнергии остаются две тысячи человек. Электро-монтажные бригады работают над восстановлением ЛЭП.