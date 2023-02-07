Власти Геленджика отменят занятия в школах из-за разбушевавшейся стихии

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о ситуации в регионе на фоне разбушевавшейся стихии, а также об отмене занятий в школах.
В Сети появилась информация, что власти Новороссийска, где из-за непогоды действует режим чрезвычайной ситуации, отказываются переносить итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах для допуска к ОГЭ. Это вызвало общественный резонанс. Например, в Геленджике решили перенести все заблаговременно, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Приняли решение 8 февраля занятия в школах отменить. Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов перенесено на 15 марта», — рассказал Богодистов.
Не исключено, что на фоне общественного резонанса Новороссийск вслед за Геленджиком отменит занятия в школах. В настоящее время в Геленджике без электроэнергии остаются две тысячи человек. Электро-монтажные бригады работают над восстановлением ЛЭП.