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Политолог Кошкин назвал главную причину потерь ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Политолог Кошкин назвал главную причину потерь ВСУ на Запорожском направлении

Украинская армия за две последние недели понесла очень значительные потери в Запорожской области и при этом не добилась никаких успехов, сообщил эксперт Андрей Кошкин.

Член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил большие потери ВСУ на Запорожском направлении в интервью Общественной Службе Новостей. Он отметил, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизирована, а все попытки наступательной активности украинских националистов заканчиваются полным провалом.

«Данная стабилизация ложится в контекст нашей активной инициативы, которая в интересах Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнил аналитик.

Кошкин отметил, что главными причинами больших потерь ВСУ в личном составе являются скверно организованная разведка и авантюрные попытки продвижения вперед без необходимой огневой поддержки.
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