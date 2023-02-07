Украинская армия за две последние недели понесла очень значительные потери в Запорожской области и при этом не добилась никаких успехов, сообщил эксперт Андрей Кошкин.
Член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил большие потери ВСУ на Запорожском направлении в интервью Общественной Службе Новостей. Он отметил, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизирована, а все попытки наступательной активности украинских националистов заканчиваются полным провалом.
«Данная стабилизация ложится в контекст нашей активной инициативы, которая в интересах Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнил аналитик.
Кошкин отметил, что главными причинами больших потерь ВСУ в личном составе являются скверно организованная разведка и авантюрные попытки продвижения вперед без необходимой огневой поддержки.