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Роспотребнадзор назвал причину отравления посетителей казанского ресторана «Марусовка»

Общество

В январе в Казани три человека оказались в Городской инфекционной больнице после посещения местного ресторана «Марусовка». Первоначально было объявлено, что у посетителей был обнаружен сальмонеллез.

Роспотребнадзор назвал причину отравления посетителей казанского ресторана «Марусовка»

Однако позднее специалисты регионального управления Роспотребнадзора заявили, что причиной отравления людей стала кишечная палочка, передает сетевое издание «Питерские заметки». Опасные бактерии были обнаружены в пяти смывах с оборудования, а также в двух готовых блюдах.

Заведение общепита в настоящее время продолжает функционировать. Директор ресторана заявил, что ему ничего не известно о результатах проведенных исследований.
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