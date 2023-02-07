Роспотребнадзор назвал причину отравления посетителей казанского ресторана «Марусовка»

В январе в Казани три человека оказались в Городской инфекционной больнице после посещения местного ресторана «Марусовка». Первоначально было объявлено, что у посетителей был обнаружен сальмонеллез.
Однако позднее специалисты регионального управления Роспотребнадзора заявили, что причиной отравления людей стала кишечная палочка, передает сетевое издание «Питерские заметки». Опасные бактерии были обнаружены в пяти смывах с оборудования, а также в двух готовых блюдах.
Заведение общепита в настоящее время продолжает функционировать. Директор ресторана заявил, что ему ничего не известно о результатах проведенных исследований.