Сейсмолог Люсина рассказала, сколько продлятся афтершоки в Турции после землетрясения

Район Турции, равно как и Греции, относится к сейсмоопасной зоне, рассказала специалист. Вдоль Северо-Анатолийского разлома регулярно происходят землетрясения. При этом подземные толчки магнитудой около 8 баллов фиксируются там примерно раз в три десятилетия.