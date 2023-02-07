Сейсмолог Люсина рассказала, сколько продлятся афтершоки в Турции после землетрясения

Доцент кафедры физики МГУ, сейсмолог Анна Люсина поделилась прогнозом по продолжительности афтершоков в Турции после землетрясения.
Район Турции, равно как и Греции, относится к сейсмоопасной зоне, рассказала специалист. Вдоль Северо-Анатолийского разлома регулярно происходят землетрясения. При этом подземные толчки магнитудой около 8 баллов фиксируются там примерно раз в три десятилетия.
«На событиях такой магнитуды — около 8, там 7,7 магнитуда, афтершоки могут длиться вплоть до полутора лет», — заявила Люсина в беседе с изданием «Газета.RU».
Землетрясение, сравнимое по силе с тем, что произошло в Турции, может случиться и на Крымском полуострове, ранее заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.