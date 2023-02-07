Эпоха политических кризисов в США привела к росту движения радикалов Антифа

Полиция от нее также не в восторге, а ФБР уже давно рассматривает любые группы такого рода, как экстремистские и представляющие опасность для американского общества. В 2020 году после столкновений между Антифа и ультраправыми, которые собрались на марш Unite the Right в городе Шарлоттсвилл, а также и ряде других городов, МВБ выпустило документ, в котором объявило, что в США есть два потенциальных источника террористической угрозы — на первом месте идут ультраправые, а на втором Антифа. Хотя исследование политически мотивированных убийств, совершенных в 1994-2020 годах, показало, что за 25 лет Антифа и их предшественники совершили одно убийство, в то время как ультраправые — 329.