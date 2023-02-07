Эпоха политических кризисов в США привела к росту движения радикалов Антифа

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о новой волне молодых антигосударственных экстремистов в США.
Современное движение Антифа во многом является производным от того общественного кризиса, который сейчас переживает США. Чем острей проблемы, стоящие перед американским обществом, тем больше появляется радикалов, которые готовы бросить вызов устоявшейся политической системе. Приход к власти президента Дональда Трампа и умножение численности ультраправых ополчений зеркально отражает рост числа леворадикальных групп, включая борцов с расизмом и фашизмом. Оба явления подпитывают друга, и очередной «залп» в этом противостоянии произошел недавно в Атланте, Джорджия, где нацгвардеец убил в перестрелке экологического активиста.
Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, почему любое политическое противостояние в США сейчас рискует закончиться погромами и поджогами, как США дошли до жизни такой, причем тут движение Антифа и являются ли его члены «боевиками» Демократической партии.
Война Маленькой черепашки
США дошли до той точки, когда любые общественные трения обостряются до серьезного кризиса. В штате Джорджия республиканский губернатор ввел чрезвычайное положение в конце января 2023 года. Из казарм вызвали тысячу национальных гвардейцев, десятки американцев получили обвинения во «внутреннем терроризме», полиция переведена на усиленный режим патрулирования — и все из-за убийства в Атланте эко-активиста Мануэля Эстебана Паэса Терана, венесуэльца, известного по прозвищу «Тортугита» (то есть «маленькая черепашка»).
Обстоятельства дела очень противоречивые. Официальная версия — убитый был застрелен военнослужащим Национальной гвардии, в которого тот стрелял первым, и ранил его. На месте убийства Терана нашли пистолет, который он купил незадолго до происшествия, а также гильзу от патрона к нему.
Однако знавшие его лично люди, журналисты, которые ранее брали у активиста интервью, родственники Мануэля категорически не верят даже в малейшую вероятность насилия со стороны убитого. С их слов, это был милейший человек, эко-активист, никого он не трогал и был пацифистом, настроенным резко против насилия как крайне неэффективной тактики противостояния властям.
Такая разница в оценке пострадавших от рук полиции — штука совершенно обыденная. Проще говоря, никто не видит дурного в действиях своих друзей. И аналогично, никто не признается в том, что один из его сослуживцев получал удовольствие от власти и любил вколачивать в подозреваемых «уважение к закону», сам постоянно его нарушая.
И уж тем более никто из властей не признается в том, что их действия спровоцировали общественный кризис. Или что полиция и Национальная гвардия показательно демонстрируют жестокое поведение, запугивая тех, кого они считают нелояльными гражданами.
Однако в Атланте все и должно было закончиться самым кровавым образом. В 2017 году штат принял закон о «внутреннем терроризме». Его практически сразу же стали критиковать демократы и левые общественные группы. По их мнению, закон не просто ужесточал наказание за разрушение и нанесение ущерба чужой собственности — он создавал препятствия для демонстраций и реализации права на протест.
В том же году весьма влиятельная Ассоциация полицейских Джорджии стала лоббировать сооружение рядом с городом специального тренировочного центра. Место выбрали идеальное — 60 гектаров леса, неподалеку от кварталов, где живут преимущественно бедные и уязвимые слои населения.
Люди от такого соседства не пришли в восторг. Они лишались леса, зато приобретали постоянно палящих по мишеням полицейских в качестве соседей.
Практически сразу же началась борьба за то, чтобы убрать центр. К 2022 году его площадь удалось уменьшить в два раза. Власти пообещали, что представители местных жителей войдут в Координационный комитет, их пожелания будут учтены и что этап утверждения проекта пройдет общественные слушания.
Ничего из этого не было сделано. Полицейские лоббисты, крупнейшие корпорация, контролировавшие город, а также богатые жители района Бакхэд, угрожавшие выделиться в отдельный муниципалитет и лишить Атланту налогов, продавили проект в неизменном виде. Все обещания, которые раздавали мэр и муниципальный совет — мол, в районах построят школы и т.п., — были выкинуты на помойку.
И тогда за дело взялись эко-активисты, которые в 2022 году оккупировали лес. Там сразу же появились импровизированные баррикады, участились нападения на застройщиков, а сами активисты построили для себя дома на деревьях. Принцип тут простой: если срубить дерево, то, упав с высоты несколько метров, человек может получить травму. Отсюда суд и разбирательства, что также увеличивает сроки сдачи объекта — короче, сплошная головная боль для застройщика. К тому же так проще обороняться от полиции.
Силовики Джорджии, столкнувшись с такой ситуацией, решили, что нечего тут с активистами цацкаться. В течение трех дней 18 человек были арестованы. Им предъявили обвинения во «внутреннем терроризме». Обоснованием стало то, что все они члены организации «Защитим лес Атланты» (DTAF), а ее Министерство внутренней безопасности (МВБ) внесло в список «террористических».
Все это оказалось банальным враньем — у МВБ нет таких списков. Ложными оказались и обвинения задержанных в насильственных преступлениях. Дело оказалось дурно пахнущим, но зато оно вызвало истерику по обе стороны партийных баррикад.
Левые и часть сторонников Демократической партии организовали демонстрации, закончившиеся столкновениями с полицией, порчей собственности, битьем окон — обычное дело для современных США. Правые в ответ затянули, что Антифа чуть ли не устроили «Ночь ярости, которая разрушила Атланту».
А известный консервативный журналист Такер Карлсон выдал в эфире типичный набор про Антифа, как «боевой отряд демократов», который внезапно исчез после прихода к власти Байдена.
Радикальная империя
Все это является идеологической натяжкой. Отношения современной Антифа с Демпартией всегда были полны противоречий. Демократы едва терпят антифашистов, причем с самого их основания, еще когда они были активистской сетью «Антирасистское действие» (ARA). Организация появилась в 1980-х годах на Среднем Западе в городе Миннеаполис, Миннесота. Изначально это была группа белых подростков-анархистов, которые крутились вокруг полуподпольной хардкор-сцены. И так как кор-субкультура распространялась тогда как пожар по всему региону, очень скоро специфические политические группы, сочетавшие определенные культурные и леворадикальные предпочтения, появились в таких городах как Чикаго, Детройт, Милуоки, Цинциннати, Индианаполис и в других.
Изначально белая, новая активистская сеть быстро стала мультирасовой. Частично это было связано с тем, что хардкор-субкультура изначально тесно взаимодействовала с хип-хоп сценой. Одновременно с ростом ARA росли организации ее идейных врагов — скинхедов и неонацистов, которые в 1990-х годах неоднократно принимали участие в убийствах цветного населения США в политических целях, в частности, убийствах черных студентов колледжей на всем Среднем Западе. В борьбе с ними леворадикалы создали свои отделения, например, в Портленде. Далее движение проникло на юг, в Калифорнию.
Географическое расширение сети сопровождалось выходом из «субкультурного гетто» — ARA быстро обзавелась союзниками и активистами из числа радикальных левых экологов, феминисток, анархистов, «новых левых» и других групп. Все это быстро привело к тому, что леворадикальные группы, хотя бы для координации своих действий, стали проводить отдельные съезды.
На исходе 1990-х годов американские антифашисты-антирасисты начинают тесно взаимодействовать с европейскими антифашистскими группами. При этом, как часто бывает, намечается раскол. С одной стороны появляются радикально настроенные милитантисты, которые полагаются на «прямое действие» и открытое столкновение с полицией. С другой куда более умеренное крыло, которые состоит в основном из выходцев из образованной среды, продвигающих левые теории и современную «повестку» — от феминизма и до радикального экологизма.
Однако взаимопроникновение идей и методов оказывается куда глубже. В 2000-х годах после убийств членов ARA в Неваде, в среде будущего движения Антифа зарождается doxxing, то есть сбор и публикация в Интернете личных сведений без разрешения владельца. Под прицел попадали в основном неонацисты, которым пришлось очень несладко. Они на своей шкуре ощутили, что такое «культура отмены», до того, как это стало модным и популярным.
Именно в это время учащаются столкновения между леворадикалами и ультраправыми. Пока наконец, в 2007 году одна из портлендских групп, входивших в ARA, не начинает называть себя Антифа. С этого момента в США начинается переименование ARA. Благо, группировки, которые входили в сеть или сотрудничали с ней уже, давно переросли задачи исключительно антирасистских действий, нападений на неонацистов или антисемитов.
Последующий рост движения Антифа напрямую связан с избранием Дональда Трампа президентом США в 2016 году. На сегодняшний момент по неполным данным в составе движения насчитываются около 300 групп. Каждая из которых может в той или иной степени полагаться как на пропагандистские действия, включая «деплатформинг» в Интернете, так и на «прямое действие» — столкновения со своими противниками из числа ультраправых, консерваторов и полиции.
Поскольку часть методов у Антифа и сторонников Демпартии совпадают, их часто ошибочно принимают за единый лагерь. Однако речь идет о бывших маргиналах, которые участвовали в уличных потасовках с неонацистами, а не выступали в ведущих СМИ, продвигая повестку Демократов.
Общность их политических установок подчеркивает резкое «полевение» демократического электората, а также американской молодежи, которое отразилось в результатах опроса Gallup. При этом практически все крупные общественные организации, которые придерживаются жесткой ориентации на Демпартию, критикуют насильственную тактику Антифа, как «контрпродуктивную».
Полиция от нее также не в восторге, а ФБР уже давно рассматривает любые группы такого рода, как экстремистские и представляющие опасность для американского общества. В 2020 году после столкновений между Антифа и ультраправыми, которые собрались на марш Unite the Right в городе Шарлоттсвилл, а также и ряде других городов, МВБ выпустило документ, в котором объявило, что в США есть два потенциальных источника террористической угрозы — на первом месте идут ультраправые, а на втором Антифа. Хотя исследование политически мотивированных убийств, совершенных в 1994-2020 годах, показало, что за 25 лет Антифа и их предшественники совершили одно убийство, в то время как ультраправые — 329.
Верхушка Демпартии также осуждает леворадикалов. В 2020 году будущий президент США Джо Байден публично осудил тактику Антифа и призвал сторонников партии участвовать только в мирных протестах. Уже после прихода демократов к власти в Вашингтоне не поменялся ни один документ, ни одно распоряжение, которое касалось полицейских наблюдений за группами Антифа или их классификации МВБ. Позиция Вашингтона по отношению к левым радикалам осталась такой же, как во времена Трампа, который грозился запретить движение как «террористическую организацию».
После Трампа
Таким образом, Антифа никогда не были «боевым крылом Демократической партии». Скорее, их можно назвать ситуативными союзниками. Причем отношения у партии с анархистами и леворадикалами были крайне напряженными.
Столкновения 14 ноября и 12 декабря 2020 года в Вашингтоне между сторонниками Трампа и ультраправым ополчением («Трехпроцентники», «Хранители клятвы», «Гордые парни» и другие) с Антифа не понравились демократическому истеблишменту. Они рассматривали их как попытку раскачать ситуацию в стране и довести США до гражданской войны. И все это на фоне того как Байден и компания пытались убедить нацию, что все в порядке — демократия в США победила, надо только дать Демократической партии управлять по-старому.
Однако вернуться в до-Трамповские времена не получалось. В 2021 году Вашингтон столкнулся с ростом напряженности вокруг Украины и Китая. США втянулись в передел газового рынка Европы, поддержав обвинения Киева в том, что Москва душит его экономически, а потом объявив, что Россия «должна» весной, летом или осенью 2021 года напасть на Украину.
Внутри США также не было спокойно, так как проблемы, которые страна испытывала при Трампе не захотели «улетучиться» с приходом демократов к власти. Продолжались выступления по таким поводам как миграционный коллапс на границе с Мексикой, постпандемийное экономическое восстановление, права ЛГБТ-сообщества, вопрос «легалайза».
Демократы пытались использовать пропаганду «военной помощи Украине» в шовинистических целях для объединения своих сторонников, но эффект этой пропаганды обрушился из-за отмены права на аборт Верховным судом 24 июня 2022 года, утверждает The Economist.
Что особенно интересно, решение по этому делу было заранее слито в прессу. Консервативные члены Суда заговорили о заговоре и даже национальном предательстве. Было понятно, что вслед за президентом и Конгрессом, у судей также начнутся проблемы с рейтингами.
И как только в США разгорелся очередной политический кризис — на арене опять оказались Антифа. В июне 2022 года участниц и участников про-абортных митингов стали охранять члены леворадикальных «ополчений». Мягко говоря, это не понравилось вашингтонскому истеблишменту. Демократы как раз пытались продавить очередные законы по контролю за оборотом оружия, а тут — вооруженная охрана митингов потенциальных сторонников Байдена и его компании. Это не очень хорошо выглядело, особенно учитывая, что сторонники Демпартии массово одобряли (80% «за») ужесточение законов в этой области.
А тут еще Сиэтл подоспел. Город, как и его южный сосед Портленд, всегда отличался развитой андеграундной субкультурой и анархистскими группами. Одна из таких групп во время митинга за право женщин на аборт сожгла американский флаг. И это не был отдельный случай — некоторые группы Антифа призывали сжечь Верховный суд.
Одновременно с этим леворадикалы стали нападать на «центры взаимопомощи» — связанные с церквями «клиники», где беременных женщин отговаривали от совершения абортов. А заодно и на церкви, с амвонов которых неслась пролайферовская пропаганда. На многих из них появлялись надписи «Месть Джейн». Многие правые комментаторы сочли, что это какая-то особенно жесткая группировка, которая по примеру противников абортов будет нападать на персонал таких центров.
Однако все закончилось поимкой двух предполагаемых Антифа, которые занимались этим. Кроме порчи собственности и испуга у работников центров, никто не пострадал.
Республиканцы, конечно же, попытались использовать такие случаи в своих целях. Члены ультраправых ополчений и конгрессмены призывали своих сторонников вооружаться и держать охрану у церквей и центров.
Накал противостояния и воинственная риторика с обеих сторон не понравились официальному Вашингтону. Там сделали ставку на привлечение своих сторонников к избирательным урнам на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года. Как мы знаем, эта стратегия сработала. Но с ней есть проблема — демократам все равно пришлось мухлевать, вмешиваясь в праймериз республиканцев, чтобы против своих кандидатов получить наиболее ядерных «трампистов». Иначе «стратегия победы» Байдена не срабатывала.
И в этом-то и лежит проблема Антифа для Демпартии. Граждане, голосующие за демократов, делают это часто вынужденно. До половины сторонников партии настроены весьма радикально и являются скорее базой для распространения леворадикальных движений.
Быть может, официальный Вашингтон и хотел бы поставить под свой контроль Антифа, чтобы было кого бросить против ультраправых ополчений. Но тут проблема: движение слишком децентрализовано, его невозможно контролировать, идеологически оно является врагом демократов, а последним постоянно приходится контролировать шатания в своих собственных рядах. А то, не ровен час, очередной Берни Сандерс появится на горизонте — и опять расколы, провал выборов, скандалы. А таких хороших людей, как Клинтоны и их клику, приходится в тень убирать. Сплошные проблемы.
Единственный вариант навести порядок в своих рядах и прекратить рост внутриамериканской поляризации — сплотить американское общество перед врагом, Россией или Китаем. Однако ситуация зашла настолько далеко, что уже даже приезд в Вашингтон "борца за демократию" Владимира Зеленского не помогает.