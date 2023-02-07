В Химках ученица лицея нанесла пятикласснице десятки ударов ножом из-за мальчика

Поножовщина произошла на территории лицея в Химках. Причиной конфликта могло стать соперничество из-за мальчика, сообщило издание «Подъем».
Напомним, что между двумя ученицами пятого класса вспыхнул конфликт. Для «разговора» девочки ушли в туалет. Одна их них достала нож и стала наносить удары сопернице.
Врачи потом насчитали у пострадавшей 26 ранений в области лица и 20 порезов на туловище. Школьница потеряла много крови, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, уроки потом были отменены.