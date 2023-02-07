Полицейские поймали в Ростовской области автолюбителя, по вине которого погиб работник ДПС

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», 5 февраля в Морозовске водитель иномарки не остановился по требованию дорожных инспекторов, после чего они стали преследовать иномарку. Затем патрульный автомобиль столкнулся с КамАЗом, а после врезался в опору линии электропередач. От удара машина сильно деформировалась. В результате ДТП 28-летний лейтенант полиции погиб на месте ЧП, а его 33-летний напарник попал в больницу.