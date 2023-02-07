Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полицейские поймали в Ростовской области автолюбителя, по вине которого погиб работник ДПС

Происшествия
Полицейские поймали в Ростовской области автолюбителя, по вине которого погиб работник ДПС

Правоохранители Ростовской области задержали владельца «Хонды Цивик», в ходе преследования которого ранее в ДТП погиб лейтенант полиции. Смертельная авария случилась 5 февраля в городе Морозовске.

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», 5 февраля в Морозовске водитель иномарки не остановился по требованию дорожных инспекторов, после чего они стали преследовать иномарку. Затем патрульный автомобиль столкнулся с КамАЗом, а после врезался в опору линии электропередач. От удара машина сильно деформировалась. В результате ДТП 28-летний лейтенант полиции погиб на месте ЧП, а его 33-летний напарник попал в больницу.

Вскоре виновник погони был задержан. Беглецом оказался 39-летний житель станицы Тацинской. В отношении него полицейские составили протоколы по целому ряду нарушений.
нарушитель пдд ростовская область задержание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду