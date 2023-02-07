Посольству США адресовали ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела России

Посольство США в Москве получило ноту с требованием о невмешательстве во внутренние дела России. Об этом проинформировал близкий к МИД источник.
По данным РИА Новости, американская дипмиссия делает непозволительные выпады в сторону российских властей. Официальная Москва в свою очередь не планирует оставлять их без внимания.
На этом фоне новому послу США в РФ Линн Трейси дали понять, что стране следует со всей ответственностью относиться к соблюдению российского законодательства.
Ранее стало известно, что Трейси в первый раз после своего назначения на пост посетила МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова при этом настоятельно попросила дипломата не сделать хуже сложившиеся между Москвой и Вашингтоном отношения.