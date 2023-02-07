Слушательница «Русского Радио» выиграла встречу с Анной Семенович на марафоне «Русский Каток»

Слушательница «Русского Радио» Надежда Гладевич из Воронежа выиграла встречу с певицей и бывшей фигуристкой Анной Семенович. Женщина получила возможность увидеться со звездой благодаря фотомарафону «Русский Каток», сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
В акции поучаствовали более 25 регионов России и тысячи слушателей «Русского Радио». Марафон проводили в праздничные дни на странице радиостанции в «Одноклассниках».
Финал акции состоялся 4 февраля на празднике «Зимний день Московского спорта», прошедшем в «Лужниках». Жительница Воронежа встретилась с Семенович на мероприятии.
Главным призом для слушательницы «Русского Радио» стал мастер-класс по фигурному катанию под руководством певицы. Однако Гладевич не воспользовалась им сама, а передала своей дочери Елене Кумбатовой.
«Я о таком и не мечтала! Прокатиться вместе с Аней Семенович по льду! Это было очень весело и круто! Аня — невероятно позитивный, теплый, светлый и добрый человек!» — поделилась эмоциями девушка.
«Русское Радио» и DFM отвечали за музыкальную атмосферу на Дне спорта. Диджей DFM Safiter добавил гостям мероприятия энергии и драйва с помощью музыки.
А 5 февраля в «Лужниках» прошла гонка звезд биатлона и российского шоу-бизнеса. В заезде приняла участие ведущая радио «Хит FM» Диана Терешкова. Комментировал гонку Дмитрий Губерниев.
Гостей Дня спорта в «Лужниках» ждали сотни спортивных активностей для всей семьи, в том числе квесты и мастер-классы. Мероприятие посетили 15 тысяч человек.