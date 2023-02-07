Симоньян осадила журналиста Бома за слова о Сталинграде и сделала предупреждение США

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вступила в спор с американским журналистом Майклом Бомом и сделала строгое предупреждение Вашингтону.
В эфире программы «Своя правда» журналист из США отметил, что Россия якобы является инициатором украинского конфликта, поэтому «неуместно» сравнивать спецоперацию со Сталинградской битвой.
Маргарита Симоньян в свою очередь осадила американского эксперта и напомнила, что именно Соединенные Штаты уговорили Германию согласовать отправку боевых танков Leopard на Украину.
«Потому что если и были люди в России, которые, может быть, в глубине души считали, что все-таки мы первые начали (конфликт. — Прим. ФАН), то сейчас их нет. Сейчас это вы на нас напали. Точка. Это Сталинград. Когда вы это поймете, вам станет страшно», — предупредила Симоньян американцев.
Ранее сообщалось, что киевские радикалы попытались сорвать акцию в память защитников Сталинграда в Париже. Провокаторы с флагами Украины хотели заглушить выступления участников мероприятия.