Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Грабитель по кличке Счастливчик дважды потерпел фиаско при ограблении АЗС в Башкирии

Происшествия
Грабитель по кличке Счастливчик дважды потерпел фиаско при ограблении АЗС в Башкирии

В Башкирии сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке ограбления. Даже наличие оружия не помогло злоумышленнику завладеть чужими деньгами, сообщил Telegram-канал Baza.

Мишенью преступника стала касса на территории АЗС. Едва войдя внутрь, подозреваемый сильно поскользнулся. Затем он попытался выбить дверь в помещение кассы, где сидел работник, но этого ему не удалось. Налетчик не смог и сбежать. Его оперативно задержали силовики.

Проверка показала, что в руках у полиции оказался 44-летний мужчина по кличке Счастливчик. У него изъяли маску и ружье.
башкирия грабеж ружье
Военкоры ФАН
Лучшие в аду