Грабитель по кличке Счастливчик дважды потерпел фиаско при ограблении АЗС в Башкирии

Мишенью преступника стала касса на территории АЗС. Едва войдя внутрь, подозреваемый сильно поскользнулся. Затем он попытался выбить дверь в помещение кассы, где сидел работник, но этого ему не удалось. Налетчик не смог и сбежать. Его оперативно задержали силовики.