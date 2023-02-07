Грабитель по кличке Счастливчик дважды потерпел фиаско при ограблении АЗС в Башкирии

В Башкирии сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке ограбления. Даже наличие оружия не помогло злоумышленнику завладеть чужими деньгами, сообщил Telegram-канал Baza.
Мишенью преступника стала касса на территории АЗС. Едва войдя внутрь, подозреваемый сильно поскользнулся. Затем он попытался выбить дверь в помещение кассы, где сидел работник, но этого ему не удалось. Налетчик не смог и сбежать. Его оперативно задержали силовики.
Проверка показала, что в руках у полиции оказался 44-летний мужчина по кличке Счастливчик. У него изъяли маску и ружье.