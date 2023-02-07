Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия России в ОИ-2024

Ранее мэр Парижа придерживалась мнения, что в такое время нельзя лишать спортсменов участия в соревнованиях. МОК рассматривает возможность индивидуального допуска для российских и белорусских атлетов. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.