Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия России в ОИ-2024

Спорт
Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия России в ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия россиян в Олимпийских играх 2024 года. Она отказалась от своих слов о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

«Решать будет Международный олимпийский комитет (МОК). Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», — заявила Идальго в эфире радиостанции France Info.

Ранее мэр Парижа придерживалась мнения, что в такое время нельзя лишать спортсменов участия в соревнованиях. МОК рассматривает возможность индивидуального допуска для российских и белорусских атлетов. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
олимпийские игры 2024 идальго мэр париж мок
Военкоры ФАН
Лучшие в аду