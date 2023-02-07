Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия России в ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия россиян в Олимпийских играх 2024 года. Она отказалась от своих слов о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.
«Решать будет Международный олимпийский комитет (МОК). Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», — заявила Идальго в эфире радиостанции France Info.
Ранее мэр Парижа придерживалась мнения, что в такое время нельзя лишать спортсменов участия в соревнованиях. МОК рассматривает возможность индивидуального допуска для российских и белорусских атлетов. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.