Хирург Ким объяснил, при каких заболеваниях появляется жжение в ступнях

Многие люди сталкиваются с жжением и покалыванием в ступнях и списывают это на усталость ног, однако такие симптомы могут указывать на целый ряд заболеваний, предупредил сердечно-сосудистый хирург Игорь Ким.
Причиной появления дискомфорта в ступнях могут быть аллергические реакции на материал, из которого сделана обувь. Также дело может быть в заболеваниях сосудов: тромбофлебите, варикозе, эндартериите, вегетативной дисфункции и некоторых видах атеросклероза, передает НГС.
«Бывает, что появляются жалобы на боли в ногах, отеки, судороги, при этом расширение вен не просматривается. Поэтому основным методом диагностики является ультразвуковое исследование вен. В настоящий момент это золотой стандарт. И при нормальном грамотном подходе этот вид диагностики позволяет ответить на все медицинские вопросы», — пояснил Ким.
Жжение в ступнях также может наступать из-за грибка и бактериальных инфекций, плоскостопия, сахарного диабета и подагры.