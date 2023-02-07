Россия экспортировала в феврале 346 тысяч тонн дизельного топлива в Марокко, Турцию и Тунис

По информации Refinitiv, в поисках новых рынков Россия в январе увеличила морские поставки в Марокко, Турцию, Гану, Сенегал, Ливию, Кот-д’Ивуар и Уругвай. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что для Москвы лучше сократить добычу нефти, чем согласиться на ограничение цен, навязанное западными государствами. По словам чиновника, его страна перенаправит поставки в Азию, Африку и Латинскую Америку.