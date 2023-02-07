Россия экспортировала в феврале 346 тысяч тонн дизельного топлива в Марокко, Турцию и Тунис

Лондон, 7 февраля. Россия экспортировала около 346 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD) в Марокко, Турцию и Тунис. Об этом сообщила британская компания Refinitiv, специализирующаяся на изучении финансовых рынков.
По данным сайта, поставки совершены в период с 1 по 5 февраля из порта Приморск, расположенного на побережье Балтийского моря. Всего РФ планирует экспортировать 1,71 млн тонн дизельного топлива, согласно источникам компании Refinitiv.
Полный запрет на импорт российских нефтепродуктов в страны ЕС по морю вступил в силу 5 февраля, напоминают западные СМИ. По данным источников, с начала февраля из порта Приморск в Европу не отправлялось ни одной партии дизельного топлива.
По информации Refinitiv, в поисках новых рынков Россия в январе увеличила морские поставки в Марокко, Турцию, Гану, Сенегал, Ливию, Кот-д’Ивуар и Уругвай. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что для Москвы лучше сократить добычу нефти, чем согласиться на ограничение цен, навязанное западными государствами. По словам чиновника, его страна перенаправит поставки в Азию, Африку и Латинскую Америку.