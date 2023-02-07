Нарастает паника: жители Турции остерегаются повторных землетрясений

Около 13 миллионов жителей Турции стали очевидцами серии мощных землетрясений. Число погибших в результате природной катастрофы превысило 3,4 тысячи человек. Еще порядка 20,1 тысячи местных жителей получили различные травмы. ФАН связался с жителем Турции Махмутом М., который рассказал о ситуации в родном городе Шанлыурфа.
На сегодняшний день собеседник издании находится в Анталье, где ситуация, по его словам, более-менее спокойна. А вот в родном городе Махмута нарастает паника.
«В моем родном городе Шанлыурфа разрушено много зданий, погибло много людей. К счастью, из моих близких никто не пострадал. Люди выходят на улицы, есть паника, потому что снова будет землетрясение», — отметил мужчина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нынешний природный катаклизм стал самым мощным землетрясением с 1939 года. Его очаг залегал на глубине 17,9 км в провинции Газиантеп. Стихия поразила и соседнюю Сирию, особенно города Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Ранее россиянка рассказала, как попала в эпицентр землетрясения в Турции.