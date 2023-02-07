Нарастает паника: жители Турции остерегаются повторных землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нынешний природный катаклизм стал самым мощным землетрясением с 1939 года. Его очаг залегал на глубине 17,9 км в провинции Газиантеп. Стихия поразила и соседнюю Сирию, особенно города Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Ранее россиянка рассказала, как попала в эпицентр землетрясения в Турции.