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Эрдоган сообщил о выделении 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясений

Экономика
Эрдоган сообщил о выделении 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясений

Турецкие власти направили около 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясений. Такую сумму назвал в ходе телефонного брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Экстренные службы предоставили пострадавшим свыше 54 тыс. палаток, 102 тыс. матрасов и иные предметы первой необходимости. По словам турецкого лидера, в каждой из затронутых катастрофой провинций усилия спасателей координирует один из министров.

Также Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых землетрясением.

Два землетрясения произошли в Турции утром 6 февраля магнитудой в 7,8 и 7,5 на юго-востоке республики.
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