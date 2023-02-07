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Уголовные дела возбудили после нападения ученицы лицея с ножом на сверстницу в Химках

Происшествия
Уголовные дела возбудили после нападения ученицы лицея с ножом на сверстницу в Химках

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы. Основанием стало нападение вооруженной ножом пятиклассницы на сверстницу в Химках. Об этом ФАН сообщил информированный источник.

Инцидент произошел в туалете лицея. Там между ученицами разгорелся конфликт, в ходе которого девочка нанесла своей оппонентке несколько ударов колюще-режущим предметом. Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Юная злоумышленница публично призналась в содеянном. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Прокуратура также организовала проверку.
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