Уголовные дела возбудили после нападения ученицы лицея с ножом на сверстницу в Химках

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы. Основанием стало нападение вооруженной ножом пятиклассницы на сверстницу в Химках. Об этом ФАН сообщил информированный источник.
Инцидент произошел в туалете лицея. Там между ученицами разгорелся конфликт, в ходе которого девочка нанесла своей оппонентке несколько ударов колюще-режущим предметом. Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивают как тяжелое.
Юная злоумышленница публично призналась в содеянном. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Прокуратура также организовала проверку.