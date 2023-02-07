Лавров напомнил бывшим метрополиям про изменения в мире

Бывшие метрополии должны знать свое место в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы с журналистами.
В рамках пресс-конференции с коллегой из Мали глава внешнеполитического ведомства отметил, что мир изменился, поэтому бывшим метрополиям стоит это учитывать.
Сергей Лавров ранее заявил о неспособности Запада остановить формирование многополярности в мире. По словам дипломата, западные страны в главе с США пытаются идти наперекор объективным историческим процессам.