Палеонтолог Штайн разгадал извечный вопрос о курице и яйце

Птицы не упоминались в записях об окаменелостях до середины юрского периода, примерно 165-150 млн лет назад. Но первые яйца в скорлупе появились на Земле около 325 млн лет назад. Именно этот факт и аргументирует ответ на вопрос о том, что было раньше. Первыми на Земле появились яйца.