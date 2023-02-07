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Палеонтолог Штайн разгадал извечный вопрос о курице и яйце

Общество
Палеонтолог Штайн разгадал извечный вопрос о курице и яйце

Наконец разгадан извечный вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Палеонтолог из Королевского бельгийского института естественных наук Коэн Штайн рассказал об открытии.

Яйцеклетки в действительности являются женскими половыми клетками. Однако яйца в твердой скорлупе, которые могут храниться на суше, изменили ход эволюции позвоночных, поскольку раньше им приходилось полагаться на водоемы, передает Planet Today.

«Яйцо — это важный шаг в эволюции (позвоночных. — Прим. ред.), потому что оно позволило амниотам уходить все дальше и дальше от воды», — указано в опубликованной в журнале Current Biology работе Штайна.

Птицы не упоминались в записях об окаменелостях до середины юрского периода, примерно 165-150 млн лет назад. Но первые яйца в скорлупе появились на Земле около 325 млн лет назад. Именно этот факт и аргументирует ответ на вопрос о том, что было раньше. Первыми на Земле появились яйца.
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