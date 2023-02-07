События в Донбассе на 15:00 7 февраля: совещание правительства ДНР, арест торговца оружием в ЛНР

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
ВС РФ наступают под Новомихайловкой и Победой. Они штурмовали укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке, а также Невельское и Первомайское. В ответ украинская армия предприняла контратаку у Водяного. Удары продолжаются севернее Соледара в направлении Васюковки и Роздоловки, возобновлено наступление на Верхнекаменское.
Также продолжаются ожесточенные сражения за Бахмут. Уже четыре из пяти трасс, ведущих в город с западной стороны, перекрыты подразделениями ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с членами правительства республики, руководителями госорганов, мэрами городов поручил взять под контроль цены на продовольственные товары в магазинах, расположенных у жилых кварталов, так как там они до сих пор завышены. Отмечены проблемы с отоплением, сейчас без него остаются 340 домов. Также представители власти коснулись вопросов исполнения бюджета и программ восстановления. Чиновникам приказано подключиться к системе «Автоматизированное рабочее место госслужащего».
Сегодня в прифронтовом Дебальцево работают представители «Народного фронта» с целью оказания помощи и поддержки пожилым жителям. Горожане имеют возможность пройти медицинское обследование глаз, подобрать оправы и линзы и через некоторое время бесплатно получить очки. При выявлении возрастных заболеваний, таких как миопия, дальнозоркость, катаракта, пациентам выдаются рекомендации и рецепты на правильно подобранную оптику.
Луганская Народная Республика
В Луганской области российские войска наступают к юго-западу от Кременной в Серебрянском лесу, идет борьба за контроль над Двуречным, причем атака осуществляется со стороны Таволжанки, которая сейчас контролируется российскими войсками.
Демобилизованные студенты из ЛНР смогут пройти курс реабилитации в санаторно-курортных комплексах Волгоградской области. Их психологическое восстановление и полноценное возвращение в мирную жизнь является крайне значимой целью для будущего республики.
Также в ЛНР бы задержан участник преступной группы, занимавшейся сбытом боеприпасов и огнестрельного оружия. В ходе обыска обнаружены 15 автоматов Калашникова, три гранатомета, гранаты, запалы и более 800 патронов различного калибра. В настоящий момент ведется поиск двух сообщников обвиняемого.