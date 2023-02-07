События в Донбассе на 15:00 7 февраля: совещание правительства ДНР, арест торговца оружием в ЛНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с членами правительства республики, руководителями госорганов, мэрами городов поручил взять под контроль цены на продовольственные товары в магазинах, расположенных у жилых кварталов, так как там они до сих пор завышены. Отмечены проблемы с отоплением, сейчас без него остаются 340 домов. Также представители власти коснулись вопросов исполнения бюджета и программ восстановления. Чиновникам приказано подключиться к системе «Автоматизированное рабочее место госслужащего».