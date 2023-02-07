Журналистка Соколовская оконфузилась в прямом эфире во время обсуждения лицемерия Запада

Она вступила в словесную перепалку с ведущим Анатолием Кузичевым и политологом Владимиром Корниловым. В эфире ТВ обсуждали лицемерие Запада в вопросе трагедий. Одним инцидентам Евросоюз и США сопереживают, однако на другие не обращают внимания. В качестве примера Кузичев напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко провел разделение в вопросе детей. По словам политика, в Донбассе детишки будут сидеть в подвалах, а на Украине ходить в школу.