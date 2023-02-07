Журналистка Соколовская оконфузилась в прямом эфире во время обсуждения лицемерия Запада

Украинская журналистка Янина Соколовская оконфузилась, когда пыталась оправдать угрозы в адрес детей Донбасса и лицемерие Запада. Спор произошел в эфире программы «Время покажет».
Она вступила в словесную перепалку с ведущим Анатолием Кузичевым и политологом Владимиром Корниловым. В эфире ТВ обсуждали лицемерие Запада в вопросе трагедий. Одним инцидентам Евросоюз и США сопереживают, однако на другие не обращают внимания. В качестве примера Кузичев напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко провел разделение в вопросе детей. По словам политика, в Донбассе детишки будут сидеть в подвалах, а на Украине ходить в школу.
«Толя, это выдернутая цитата: "Если Донбасс не перестанет воевать, то наши дети будут учиться в школах, а дети Донбасса будут сидеть в подвалах"», – возмутилась Соколовская.
«"И так мы победим", - добавил Порошенко. Конец цитаты. Цитируйте до конца и не выдумывайте», – осадил Корнилов журналистку.
Ранее Янина Соколовская озвучила ультиматум Украины к Евросоюзу. По ее словам, если Запад хочет, чтобы Киев продолжал бороться, то Брюсселю следует не прекращать финансирование.