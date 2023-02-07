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Автомобилист в Краснодаре скоропостижно умер за рулем машины и врезался в столб

Происшествия
Автомобилист в Краснодаре скоропостижно умер за рулем машины и врезался в столб

Авария произошла накануне в Краснодаре на пересечении улиц Российской и 40-лет Победы. Автомобиль иностранного производства, который уже был неуправляемым, въехал в столб.

Как пишет ИА «Живая Кубань», согласно предварительной информации по данному дорожно-транспортному происшествию, 63-летний автомобилист, находясь за рулем Volkswagen, съехал с автомобильной дороги и протаранил дорожный знак.

Приехавшие на место инцидента сотрудники медицинской службы и работники правоохранительных органов установили, что автолюбитель внезапно скончался за рулем и неуправляемая машина спровоцировала возникновение аварийной ситуации, пояснил официальный представитель УМВД Российской Федерации по Краснодару Артем Коноваленко.
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