Автомобилист в Краснодаре скоропостижно умер за рулем машины и врезался в столб

Авария произошла накануне в Краснодаре на пересечении улиц Российской и 40-лет Победы. Автомобиль иностранного производства, который уже был неуправляемым, въехал в столб.
Как пишет ИА «Живая Кубань», согласно предварительной информации по данному дорожно-транспортному происшествию, 63-летний автомобилист, находясь за рулем Volkswagen, съехал с автомобильной дороги и протаранил дорожный знак.
Приехавшие на место инцидента сотрудники медицинской службы и работники правоохранительных органов установили, что автолюбитель внезапно скончался за рулем и неуправляемая машина спровоцировала возникновение аварийной ситуации, пояснил официальный представитель УМВД Российской Федерации по Краснодару Артем Коноваленко.