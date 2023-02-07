Несколько случаев лихорадки Денге выявлено в России с начала года

Несколько случаев заражения лихорадкой Денге выявили в России в 2023 году, сообщили в Роспотребнадзоре.
Риск дальнейшего распространения инфекции внутри страны минимален, заверили в ведомстве. Все три случая лихорадки Денге являются завозными. Два из них выявили в Красноярском крае и один — в Республике Татарстан, передает РИА Новости.
Эксперты Роспотребнадзора пояснили, что в России нет благоприятных условий для распространения лихорадки Денге. Это связано с отсутствием переносчиков инфекции в стране.