Житель Котласа осужден за создание сети тайников-закладок с наркотиками

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.