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Житель Котласа осужден за создание сети тайников-закладок с наркотиками

Общество

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Котласа. Он отправится в колонию строгого режима за оборудование тайников-закладок с наркотиками.

Житель Котласа осужден за создание сети тайников-закладок с наркотиками

Мужчина искал работу и наткнулся на вакансию курьера, сообщает городской портал «Коряжма-поиск». Получив в мессенджере первое поручение и прихватив партию запрещенных веществ, он направился из Котласа в Великий Устюг.

Там начинающий «закладчик» оборудовал 22 тайника с наркотиками. Все закладки мужчина фотографировал на мобильный телефон. Однако противоправные действия жителя Котласа пресекли местные полицейские.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
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