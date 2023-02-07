Жена турецкого вратаря Тюркаслана умоляет помочь оказавшемуся под завалами мужу

Супруга турецкого вратаря Ахмета Эйюпа Тюркаслана в слезах обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Женщина умоляет помочь ее мужу, который оказался под завалами после землетрясения в Турции.
Жена футболиста опубликовала в соцсетях эмоциональное видео. На кадрах женщина рыдает и просит о помощи. Ее мужа по-прежнему не нашли под завалами.
Напомним, во время землетрясения Тюркаслан, выступающий за турецкий клуб Первой лиги «Ени Малатьяспор», находился в здании в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Землетрясение разрушило строение. Жену вратаря извлекли из-под завалов, но его самого по-прежнему не нашли.
СМИ писали о гибели футболиста 6 февраля, однако президент «Малатьяспора» Ахмет Яман опроверг новости о смерти игрока. Он говорил, что во время спасательных работ произошло очередное землетрясение, поэтому спасательные команды на время отступили. Яман надеется на хорошие новости.