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Жена турецкого вратаря Тюркаслана умоляет помочь оказавшемуся под завалами мужу

Происшествия
Жена турецкого вратаря Тюркаслана умоляет помочь оказавшемуся под завалами мужу

Супруга турецкого вратаря Ахмета Эйюпа Тюркаслана в слезах обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Женщина умоляет помочь ее мужу, который оказался под завалами после землетрясения в Турции.

Жена футболиста опубликовала в соцсетях эмоциональное видео. На кадрах женщина рыдает и просит о помощи. Ее мужа по-прежнему не нашли под завалами.

Напомним, во время землетрясения Тюркаслан, выступающий за турецкий клуб Первой лиги «Ени Малатьяспор», находился в здании в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Землетрясение разрушило строение. Жену вратаря извлекли из-под завалов, но его самого по-прежнему не нашли.

СМИ писали о гибели футболиста 6 февраля, однако президент «Малатьяспора» Ахмет Яман опроверг новости о смерти игрока. Он говорил, что во время спасательных работ произошло очередное землетрясение, поэтому спасательные команды на время отступили. Яман надеется на хорошие новости.
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