Жена турецкого вратаря Тюркаслана умоляет помочь оказавшемуся под завалами мужу

СМИ писали о гибели футболиста 6 февраля, однако президент «Малатьяспора» Ахмет Яман опроверг новости о смерти игрока. Он говорил, что во время спасательных работ произошло очередное землетрясение, поэтому спасательные команды на время отступили. Яман надеется на хорошие новости.