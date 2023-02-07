Посол РФ в ЦАР оценил вклад отечественных инструкторов в восстановление мира на территории республики

Банги, 7 февраля. Посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов считает, что сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) внесли весомый вклад в процесс стабилизации обстановки на территории страны.
Дипломат заявил, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили большую часть бандформирований. Сейчас разрозненные отряды боевиков занимаются мелким разбоем и не представляют угрозы для региона. Подобные успехи стали возможны благодаря двустороннему военно-техническому сотрудничеству.
По словам Бикантова, жители страны ценят помощь Москвы в предотвращении насильственного свержения власти конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в 2020 году. Тогда российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», оказали качественную консультативную поддержку армии республики.
Власти ЦАР высоко оценивают работу отечественных специалистов. Чиновники уверены, что благодаря тренировкам с сотрудниками СОМБ военнослужащие FACA научились оперативно реагировать на любые угрозы и эффективно противостоять им.
Ранее правительство республики направило СБ ООН запрос на увеличение числа российских инструкторов. Сейчас в ЦАР работают 1890 представителей Содружества офицеров за международную безопасность.