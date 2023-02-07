Посол РФ в ЦАР оценил вклад отечественных инструкторов в восстановление мира на территории республики

По словам Бикантова, жители страны ценят помощь Москвы в предотвращении насильственного свержения власти конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в 2020 году. Тогда российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», оказали качественную консультативную поддержку армии республики.