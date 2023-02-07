Производители пива подготовят инициативы по развитию хмелеводства в России

Мамонтов отметил, что эта программа является инициативой ассоциации, так как сегодня доля местного хмеля на рынке составляет только 2-3%. Ряд фермерских хозяйств уже занимается выращиванием хмеля, и ассоциация готова оказывать им поддержку, если они будут изготавливать продукцию надлежащего качества.