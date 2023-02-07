Александр Кержаков станет главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

Владелец клуба Дмитрий Пунин сообщил, что 8 февраля Кержаков прибывает на Кипр, чтобы заключить контракт. Его сроки будут зависеть от результатов тренера в кипрском клубе и желании проявить себя, сообщает РИА Новости.