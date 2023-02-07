Александр Кержаков станет главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков возглавит кипрский футбольный клуб «Кармиотисса».
Владелец клуба Дмитрий Пунин сообщил, что 8 февраля Кержаков прибывает на Кипр, чтобы заключить контракт. Его сроки будут зависеть от результатов тренера в кипрском клубе и желании проявить себя, сообщает РИА Новости.
«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе кипрского чемпионата и занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород», который покинул Кержаков после окончания контракта, занимает 11-е место в турнирной таблице.