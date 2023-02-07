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Александр Кержаков станет главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

Спорт
Александр Кержаков станет главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков возглавит кипрский футбольный клуб «Кармиотисса».

Владелец клуба Дмитрий Пунин сообщил, что 8 февраля Кержаков прибывает на Кипр, чтобы заключить контракт. Его сроки будут зависеть от результатов тренера в кипрском клубе и желании проявить себя, сообщает РИА Новости.

«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе кипрского чемпионата и занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород», который покинул Кержаков после окончания контракта, занимает 11-е место в турнирной таблице.
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