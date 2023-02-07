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Минэкономразвития России не прогнозирует роста безработицы в 2023 году

Экономика
Минэкономразвития России не прогнозирует роста безработицы в 2023 году

Замглавы Министерства экономического развития России Полина Крючкова заявила, что роста безработицы в стране в текущем году не ожидается.

По прогнозам ведомства, ситуация на рынке труда в условиях адаптации экономики к внешнему санкционному воздействию остается стабильной, приводит ее слова ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее также подтвердила это утверждение, пишет «ФедералПресс».

Правительство России предлагает ряд мер, направленных на реализацию программы по увеличению занятости населения и повышению эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов, а также по обеспечению защиты трудовых прав граждан.

Ожидается, что к 2025 году численность работающих россиян должна возрасти до 72,3 млн человек, что почти на миллион больше показателя 2021 года. В прошлом году безработица в РФ составила минимальный уровень в 3,7%.
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