Прокуратура начала проверку после поножовщины с участием двух девочек в туалете лицея в Химках

Напомним, что между двумя пятиклассницами произошла ссора. Девочки пошли в туалет, где одна из них достала нож и набросилась на оппонентку. Пострадавшую школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Злоумышленница после нападения публично созналась в этом.