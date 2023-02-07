Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Прокуратура начала проверку после поножовщины с участием двух девочек в туалете лицея в Химках

Происшествия
Прокуратура начала проверку после поножовщины с участием двух девочек в туалете лицея в Химках

Поножовщина произошла в туалете лицея в Химках. По данному факту прокуратура начала проверку.

Надзорное ведомство в том числе даст оценку деятельности тех лиц, кто уполномочен отвечать за безопасность жизни и здоровья детей на территории учреждения.

Напомним, что между двумя пятиклассницами произошла ссора. Девочки пошли в туалет, где одна из них достала нож и набросилась на оппонентку. Пострадавшую школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Злоумышленница после нападения публично созналась в этом.
прокуратура нож проверка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду