Прокуратура начала проверку после поножовщины с участием двух девочек в туалете лицея в Химках

Поножовщина произошла в туалете лицея в Химках. По данному факту прокуратура начала проверку.
Надзорное ведомство в том числе даст оценку деятельности тех лиц, кто уполномочен отвечать за безопасность жизни и здоровья детей на территории учреждения.
Напомним, что между двумя пятиклассницами произошла ссора. Девочки пошли в туалет, где одна из них достала нож и набросилась на оппонентку. Пострадавшую школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Злоумышленница после нападения публично созналась в этом.