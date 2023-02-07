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Захарова напомнила о цикличности истории на фоне выпада Борреля о свободе слова

Политика
Захарова напомнила о цикличности истории на фоне выпада Борреля о свободе слова

Россия снова ведет борьбу с человеконенавистнической логикой Евросоюза, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на недавний выпад главы Евродипломатии Жозепа Борреля.

Она напомнила о запрете книг во времена Третьего рейха. Тогда в «стоп-лист» попали порядка 300 авторов. По словам дипломата, сначала речь шла о сожжении произведений, а после самих людей.

«Именно наш солдат тогда вернул Европе человеческий облик. История циклична — сегодня наши вновь борются с этой человеконенавистнической логикой», — объяснила Захарова в личном Telegram-канале.

Таким образом представитель дипведомства РФ прокомментировала заявление Борреля о запрете российских СМИ в Европе. Ранее он выразил уверенность, что ЕС якобы отстаивает свободу слова.
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