Захарова напомнила о цикличности истории на фоне выпада Борреля о свободе слова

Россия снова ведет борьбу с человеконенавистнической логикой Евросоюза, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на недавний выпад главы Евродипломатии Жозепа Борреля.
Она напомнила о запрете книг во времена Третьего рейха. Тогда в «стоп-лист» попали порядка 300 авторов. По словам дипломата, сначала речь шла о сожжении произведений, а после — самих людей.
«Именно наш солдат тогда вернул Европе человеческий облик. История циклична — сегодня наши вновь борются с этой человеконенавистнической логикой», — объяснила Захарова в личном Telegram-канале.
Таким образом представитель дипведомства РФ прокомментировала заявление Борреля о запрете российских СМИ в Европе. Ранее он выразил уверенность, что ЕС якобы отстаивает свободу слова.